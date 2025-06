Agro Record - 31/05/2025 Confira na edição do Agro Record deste sábado (31): Agro Record Interior SP|Do R7 02/06/2025 - 18h14 (Atualizado em 02/06/2025 - 18h14 ) twitter

Pesquisa: morangos duram 5 vezes mais com película biodegradável. Com produção menor, a colheita do café começa na Alta Mogiana. Gripe aviária pode baratear a carne de frango no Brasil. E mais: invasão de javalis preocupa produtores e ameaça lavouras e o meio ambiente