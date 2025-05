Brasil avança na transição energética com foco no setor agroindustrial Especialistas apontam caminhos e desafios para substituir fontes fósseis por renováveis Agro Record Interior SP|Do R7 12/05/2025 - 17h50 (Atualizado em 12/05/2025 - 17h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No Agro Record, a professora da UFSCar Lidiane Andrade e o especialista Eduardo Simões discutem os caminhos da transição energética no Brasil, com foco na substituição de fontes fósseis por solar, eólica e biomassa. Eles também destacam os desafios econômicos, as políticas públicas e a importância da inovação no setor agroindustrial.