Combinação clássica da manhã dos brasileiros, pão e café estão mais caros Variações climáticas dos últimos anos têm prejudicado as produções Agro Record Interior SP|Do R7 20/01/2025 - 13h02 (Atualizado em 20/01/2025 - 13h02 )

Pão e café formam uma combinação clássica da manhã dos brasileiros, mas manter essa tradição tem custado cada vez mais caro, já que as variações climáticas dos últimos anos prejudicaram as plantações.

No caso do café, a alta para o consumidor chega a quase 40%. Quem vive dessa realidade no dia a dia tem usado estratégias para segurar o preço e não perder o cliente.