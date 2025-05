Congresso da Abramilho tem anúncios para ampliar o mercado de grãos O evento destacou a importância do milho na balança comercial Agro Record Interior SP|Do R7 27/05/2025 - 16h19 (Atualizado em 27/05/2025 - 16h19 ) twitter

O Terceiro Congresso da Abramilho reuniu 400 participantes em Brasília, com foco na sustentabilidade e inovação. Geraldo Alckmin defendeu a Ferrogrão e anunciou a abertura do mercado chinês ao DDG brasileiro. O evento destacou a importância do milho na balança comercial e a necessidade de apoio ao crédito rural.