Controle do Psilídeo evita impacto na citricultura Inseto é vetor da bactéria causadora do greening, doença complexa que destrói plantações Agro Record Interior SP|Do R7 10/03/2025 - 12h56

A entrevista com o engenheiro agrônomo Arthur Tomaseto aborda a estrutura de monitoramento do Fundecitrus para controlar o psilídeo, vetor do greening, a pior praga da citricultura. Discute-se a importância do manejo eficaz e o impacto do clima, como ondas de calor, na redução da população do inseto. A região de Casa Branca é destacada pela significativa redução de psilídeos devido à organização dos produtores.

O convidado enfatiza a necessidade de monitoramento constante e a colaboração entre produtores para combater o greening, uma doença complexa que requer múltiplas estratégias de controle. Novas armadilhas estão sendo instaladas em regiões de expansão, como Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, com expectativa de menor incidência devido ao clima.