Curso em Sertãozinho (SP) ensina criação e preservação de abelhas nativas
01/09/2025

Em Sertãozinho (SP), um curso chama a atenção para o papel das abelhas nativas no equilíbrio ambiental. Os participantes são instruídos em técnicas de preservação e criação, com foco especial na Jataí, espécie valorizada pelo mel medicinal e pela eficiência na polinização. A iniciativa busca conscientizar sobre a necessidade de proteger esses insetos, ameaçados pelo desmatamento e pelas mudanças climáticas.