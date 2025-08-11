Diretor da Fenasucro & Agrocana destaca novidades da edição 2025 em Sertãozinho (SP) Com a participação de mais de 60 países, a feira trará inovações em hidrogênio verde, biogás e biometano Agro Record Interior SP|Do R7 11/08/2025 - 17h08 (Atualizado em 11/08/2025 - 17h08 ) twitter

Em conversa no programa Agro Record, o diretor da Fenasucro & Agrocana, Paulo Montabone, apresentou as novidades do evento que acontece de 12 a 15 de agosto em Sertãozinho (SP). Com a participação de mais de 60 países, a feira trará inovações em hidrogênio verde, biogás e biometano. A Fenabio, novidade deste ano, contará com 80 palestrantes e 100 horas de conteúdo exclusivo. O evento também abordará a transição energética e a descarbonização, reforçando o Brasil como líder global em bioenergia.