Energia solar ganha espaço no agronegócio como solução sustentável e econômica Produtores em Goiás adotam placas solares para reduzir custos e aumentar competitividade Agro Record Interior SP|Do R7 16/04/2025 - 15h29 (Atualizado em 16/04/2025 - 15h29 )

O agronegócio brasileiro está adotando a energia solar como alternativa viável para produção sustentável e redução de custos. Em Caldas Novas (GO), produtores de soja e laranja já investem na tecnologia, que oferece retorno em cinco anos e vida útil de 25 a 30 anos. Goiás se destaca no cenário nacional com mais de 1 gigawatt de capacidade instalada em energia limpa.

Além dos benefícios ambientais pela redução de emissões, o sistema permite acesso ao mercado livre de energia elétrica - vantagem estratégica para propriedades de alta tensão. A expectativa é de expansão contínua até 2025, impulsionando a competitividade do setor agrícola com energia renovável.