Estado de São Paulo lidera exportações agro com superávit de US$ 4,9 bilhões Café, laranja e carnes são os principais produtos exportados, com destaque para o setor sucroalcooleiro Agro Record Interior SP|Do R7 12/05/2025 - 17h46 (Atualizado em 12/05/2025 - 17h46 )

O estado de São Paulo destacou-se nas exportações do agronegócio, fechando o primeiro trimestre de 2025 com um superávit de quase 5 bilhões de dólares. Os principais produtos exportados foram café, laranja e carnes, com o complexo sucroalcooleiro liderando o ranking. China, União Europeia e EUA são os maiores destinos, com previsão de crescimento para o mercado chinês.