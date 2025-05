Estimativa de safra de laranja aponta crescimento de 36% Este aumento é atribuído a condições climáticas favoráveis e ao aumento no número de árvores produtivas Agro Record Interior SP|Do R7 27/05/2025 - 16h14 (Atualizado em 27/05/2025 - 16h14 ) twitter

A safra de laranja para a temporada 2025/26 está projetada para crescer 36,2%, com uma colheita estimada de 314,6 milhões de caixas, segundo o Fundecitrus. Este aumento é atribuído a condições climáticas favoráveis e ao aumento no número de árvores produtivas. No entanto, a doença que afeta as laranjeiras continua a ser uma preocupação, impactando a produtividade.