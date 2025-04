Evento em Ribeirão Preto e Barretos discute estratégias para aumentar a rentabilidade na pecuária Especialistas compartilharam conhecimentos sobre gestão, mercado e tendências para produtores rurais Agro Record Interior SP|Do R7 28/04/2025 - 17h15 (Atualizado em 28/04/2025 - 17h15 ) twitter

Entre os dias 8 e 11 de abril, Ribeirão Preto (SP) e Barretos (SP) sediaram um importante evento voltado para produtores rurais, com foco em pecuária de corte. O encontro reuniu especialistas que debateram temas cruciais como logística, mercado internacional, técnicas de silagem e análises econômicas do setor. Destaques da programação incluíram discussões sobre recria e confinamento de gado, além de palestras sobre cortes especiais de carne e o conceito de terroir na produção bovina. Com participação de representantes governamentais, acadêmicos e pecuaristas experientes, o evento proporcionou troca de conhecimentos por meio de estudos de caso e discussões sobre o cenário global da carne bovina.