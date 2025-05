Expozebu 2025 reafirma posição como maior evento de pecuária zebuína do mundo Tradição e inovação se unem na feira que movimenta milhões e define os rumos do agronegócio Agro Record Interior SP|Do R7 19/05/2025 - 17h13 (Atualizado em 19/05/2025 - 17h13 ) twitter

A 90ª edição da Expozebu em Uberlândia (MG) reafirmou seu título como maior feira de pecuária zebuína do mundo, atraindo 400 mil visitantes e movimentando mais de R$ 200 milhões apenas em leilões. O evento combinou tradição e modernidade, com julgamentos técnicos, shows e uma vila gastronômica ampliada, enquanto apresentava as últimas inovações do setor. Com nove décadas de história, a feira segue sendo termômetro para a genética de elite e vitrine do agronegócio brasileiro no mundo.