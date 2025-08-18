Fenasucro & Agrocana movimenta R$ 13 bilhões e supera expectativas Feira internacional impulsiona negócios e apresenta inovações no setor de bioenergia Agro Record Interior SP|Do R7 18/08/2025 - 16h44 (Atualizado em 18/08/2025 - 16h44 ) twitter

A Fenasucro & Agrocana deste ano superou as expectativas, movimentando mais de 13 bilhões de reais em negócios. O evento atraiu mais de 40 mil visitantes de 60 países, consolidando Sertãozinho (SP) como a capital mundial da bioenergia. Inovações como o uso de biometano e tecnologias automatizadas se destacaram, prometendo transformar o setor sucroenergético.