Fenasucro & Agrocana movimenta R$ 13 bilhões e supera expectativas

Feira internacional impulsiona negócios e apresenta inovações no setor de bioenergia

Agro Record Interior SP|Do R7

A Fenasucro & Agrocana deste ano superou as expectativas, movimentando mais de 13 bilhões de reais em negócios. O evento atraiu mais de 40 mil visitantes de 60 países, consolidando Sertãozinho (SP) como a capital mundial da bioenergia. Inovações como o uso de biometano e tecnologias automatizadas se destacaram, prometendo transformar o setor sucroenergético.

