Fenasucro & Agrocana movimenta R$ 13,7 bilhões em Sertãozinho Evento apresentou inovações que fortalecem o Brasil na transição energética global Agro Record Interior SP|Do R7 01/09/2025 - 17h04

A 31ª edição da Fenasucro & Agrocana, em Sertãozinho (SP), movimentou R$ 13,7 bilhões, representando um aumento de 28% em relação ao ano anterior. Realizado durante quatro dias, o evento lançou tecnologias e inovações, consolidando o Brasil como protagonista na transição energética e abrindo novas fontes de bioenergia. Com público recorde de mais de 60 países, a próxima edição está marcada para agosto de 2026.