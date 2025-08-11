Fenasucro & Agrocana projeta R$ 11 bilhões em negócios em Sertãozinho (SP) Evento debate o protagonismo das usinas de açúcar e etanol na produção de energia limpa e novas oportunidades do setor Agro Record Interior SP|Do R7 11/08/2025 - 17h18 (Atualizado em 11/08/2025 - 17h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Fenasucro & Agrocana, maior evento mundial de bioenergia, acontece de 12 a 15 de agosto em Sertãozinho (SP), com expectativa de movimentar R$ 11 bilhões em negócios. O diretor do Grupo Viralcool, Antônio Eduardo Tonielo Filho, destaca a evolução das usinas de açúcar e etanol como protagonistas na produção de energia limpa. Entre os desafios, estão a estabilidade regulatória e a imagem do setor, enquanto surgem oportunidades com biogás e biometano.