Fenasucro e Agrocana 2025 abrem credenciamento online para maior feira do setor sucroenergético Evento em Sertãozinho espera compradores de mais de 60 países e cerca de 600 marcas expositoras Agro Record Interior SP|Do R7 02/06/2025 - 18h13

A Fenasucro e Agrocana, principal feira do setor sucroenergético do Brasil, abriram o credenciamento online para a 31ª edição, de 12 a 15 de agosto em Sertãozinho. O evento do ano passado faturou R$ 710 milhões e neste ano espera compradores de mais de 60 países, além de reunir cerca de 600 marcas expositoras dos setores de bioenergia, etanol, açúcar, celulose e biodiesel.