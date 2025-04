Governo de São Paulo lança projeto Rotas do Café para impulsionar turismo e economia Iniciativa reúne 57 atrações em 25 municípios paulistas, integrando história, cultura e negócios do setor cafeeiro Agro Record Interior SP|Do R7 28/04/2025 - 17h20 (Atualizado em 28/04/2025 - 17h20 ) twitter

O Governo do Estado de São Paulo lançou as Rotas do Café, um projeto que visa promover o desenvolvimento regional e o turismo gastronômico. Com 57 atrações em 25 municípios, as rotas incluem fazendas históricas, museus e centros de pesquisa.

O objetivo é fortalecer o comércio local e criar novas empresas. São Paulo, um dos maiores produtores de café arábica do Brasil, busca resgatar a história das ferrovias que transportavam café para o Porto de Santos. O projeto está alinhado com o programa SP Produz, que apoia cadeias produtivas locais.