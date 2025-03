Governo Federal libera R$4 bilhões para o Plano Safra Crédito extraordinário está em conformidade com as regras fiscais vigentes Agro Record Interior SP|Do R7 10/03/2025 - 12h49 (Atualizado em 10/03/2025 - 12h49 ) twitter

Após suspensão pelo Tribunal de Contas da União devido à falta de votação do orçamento anual pelo Congresso Nacional, o Governo Federal anunciou a liberação de mais de R$4 bilhões para o Plano Safra. Esse crédito extraordinário está em conformidade com as regras fiscais vigentes.

O Plano Safra deste ano prevê mais de R$400 bilhões em crédito, com juros reduzidos, para apoiar médios e grandes produtores rurais.