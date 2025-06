Greening desafia citricultura e exige ação urgente Doença bacteriana ameaça pomares e exige ações integradas no campo Agro Record Interior SP|Do R7 09/06/2025 - 16h46 (Atualizado em 09/06/2025 - 16h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gabriel Dornelas, engenheiro agrônomo, discute no Agro Record os desafios do greening, uma doença bacteriana transmitida por psilídeos que afeta pomares de citros. Ele destaca o aumento das infestações devido a mudanças climáticas e resistência a inseticidas. Dornelas ainda enfatiza a importância do manejo cultural e químico, além do monitoramento constante para proteger a produção citrícola.