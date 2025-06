Gripe aviária pode derrubar preço da carne de frango no Brasil Ministério da Agricultura descarta risco ao consumo e aguarda parecer da Anvisa Agro Record Interior SP|Do R7 02/06/2025 - 18h18 (Atualizado em 02/06/2025 - 18h18 ) twitter

Após a confirmação de casos de gripe aviária no Rio Grande do Sul, vários países suspenderam a importação de frango brasileiro, afetando o maior exportador da proteína. Com 35 % da produção voltada ao exterior, o excedente pode baratear o frango, que vinha pesando no bolso dos brasileiros, mas o impacto depende do parecer da Anvisa. O Ministério da Agricultura garante que não há risco no consumo de carne ou ovos.