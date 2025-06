Invasão de javalis causa prejuízos e preocupa produtores rurais Espécie invasora afeta lavouras e exige medidas de controle e manejo sustentável no campo Agro Record Interior SP|Do R7 02/06/2025 - 17h46 (Atualizado em 02/06/2025 - 17h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A invasão de javalis tem causado prejuízos em lavouras de soja, trigo, milho e feijão, preocupando o meio rural. Considerados uma espécie agressiva, os animais geram perdas significativas e danos ambientais. Entre as medidas adotadas para minimizar os impactos estão a caça legalizada e as diretrizes do Ibama e do Instituto Mineiro de Agropecuária, enquanto a comunidade enfrenta desafios no manejo sustentável.