Milho torrado ganha popularidade como alternativa ao café tradicional Vendas aumentaram 10% recentemente, destacando-se como opção mais econômica Agro Record Interior SP|Do R7 31/03/2025 - 16h26 (Atualizado em 31/03/2025 - 16h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com o aumento de 67% no preço do café devido a safras prejudicadas e exportações, muitos brasileiros estão buscando alternativas.

Uma bebida à base de milho torrado e moído, sem cafeína, tem ganhado espaço no mercado, sendo vendida no Mercadão de Ribeirão Preto (SP) há mais de 10 anos.

As vendas aumentaram 10% recentemente, destacando-se como uma opção mais econômica.

Além disso, o ‘café fake’, que imita o café tradicional, mas não é reconhecido pela Anvisa, levanta preocupações sobre a saúde e a tentativa de enganar consumidores.

‌



A Legislação Brasileira permite certas impurezas no café, mas proíbe elementos estranhos como milho e cevada.