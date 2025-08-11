‘Morango do amor’ impulsiona preços e demanda da fruta em Ribeirão Preto (SP) Fenômeno viral nas redes sociais provoca escassez e reajustes no mercado da fruta Agro Record Interior SP|Do R7 11/08/2025 - 17h02 (Atualizado em 11/08/2025 - 17h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O “morango do amor”, doce que conquistou as redes sociais, está causando um aumento na demanda e nos preços da fruta em todo o Brasil. Em Ribeirão Preto (SP), a procura elevou o valor das caixas de morango de 28 para 50 reais. Consumidores relatam dificuldades em encontrar o produto, enquanto comerciantes ajustam preços para atender à alta demanda.