Pragas ameaçam safra recorde de milho em Goiás Produtores do Sudoeste goiano enfrentam desafios com cigarrinha e lagarta-do-cartucho que podem comprometer 90% da produção Agro Record Interior SP|Do R7 16/04/2025 - 15h24 (Atualizado em 16/04/2025 - 15h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A plantação de milho na região Sudoeste de Goiás está em ritmo acelerado, com uma expectativa de safra recorde de 12.7 milhões de toneladas em 2025. No entanto, os produtores enfrentam desafios significativos com pragas como a cigarrinha e a lagarta do cartucho, que podem comprometer até 90% da produção.

Como quarto maior produtor nacional, o estado adota estratégias diversificadas de combate, incluindo aplicação criteriosa de inseticidas químicos e biológicos, além de monitoramento intensivo das lavouras. O controle varia conforme o tipo e estágio da infestação, exigindo atenção constante dos agricultores para proteger seus cultivos e garantir a colheita esperada.