Preço do café dobra e clima desafia produtores em Minas Gerais A colheita gera milhões de empregos, mas o clima continua a desafiar os cafeicultores Agro Record Interior SP|Do R7 07/07/2025 - 16h10 (Atualizado em 07/07/2025 - 16h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O preço do café dobrou no último ano, impactando consumidores e produtores. Em Minas Gerais, a colheita começou em maio e deve durar até setembro, apesar da estiagem que prejudicou a produção. A expectativa é de uma safra curta, mantendo os preços elevados. A colheita gera milhões de empregos, mas o clima continua a desafiar os cafeicultores, que esperam por melhores condições no próximo ano.