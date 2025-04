Prêmio ‘Cem Mais Influentes do Agronegócio’ celebra lideranças que transformam o agro brasileiro Considerado o Oscar do setor, evento em Ribeirão Preto (SP) coroa os grandes nomes por trás da potência agrícola nacional Agro Record Interior SP|Do R7 07/04/2025 - 17h16 (Atualizado em 07/04/2025 - 17h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O agronegócio brasileiro consolida-se como potência mundial, alinhando sustentabilidade e tecnologia – e por trás desse sucesso estão lideranças visionárias. O presidente do Grupo Mídia, Edmilson Caparelli, destaca a importância do prêmio ‘Cem Mais Influentes do Agronegócio’, que chega a sua nova edição em Ribeirão Preto (SP).

A seleção combina rigorosa pesquisa de mercado com votação aberta, premiando quem impulsiona a excelência do setor. Paralelamente, o Grupo Mídia fortalece conexões entre agro, saúde e energia em seus eventos.

Com apoio da Record, a premiação reforça seu papel como principal reconhecimento do setor.