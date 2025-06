Produção sustentável de limão Taiti cresce no interior de São Paulo Certificação valoriza qualidade e impacto ambiental da produção agrícola Agro Record Interior SP|Do R7 23/06/2025 - 16h31 (Atualizado em 23/06/2025 - 16h31 ) twitter

Uma fazenda localizada em Taquaritinga (SP) recebeu o selo do Ministério da Agricultura por práticas agrícolas sustentáveis. Com produção anual de 750 mil caixas, a empresa enfrenta desafios como pragas e clima, adotando energia solar e manejo integrado. A certificação reforça rastreabilidade e conecta produtores e consumidores. Mais de 50 empresas participam do programa, com 50 mil hectares certificados.