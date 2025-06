Produtores de São Paulo reforçam controle contra gripe aviária Setor adota barreiras sanitárias mesmo sem focos registrados no estado Agro Record Interior SP|Do R7 09/06/2025 - 16h53 (Atualizado em 09/06/2025 - 16h53 ) twitter

O surto de gripe aviária no Rio Grande do Sul levou produtores de São Paulo a reforçarem medidas sanitárias. Apesar do alerta, não há focos em criatórios paulistas. As ações incluem uso de roupas descartáveis, restrição de acesso e manutenção rigorosa dos protocolos de biossegurança. A suspensão de importações de carne de frango impacta o setor, mas a região noroeste do estado mantém as vendas.