Produtores rurais de Bebedouro (SP) testam máquinas agrícolas de alta tecnologia antes da Agrishow Novas plantadeiras autônomas, com inteligência artificial, prometem revolucionar o plantio de grãos no país Agro Record Interior SP|Do R7 28/04/2025 - 17h10 (Atualizado em 28/04/2025 - 17h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Produtores rurais de Bebedouro (SP) tiveram acesso antecipado às inovações tecnológicas que serão apresentadas na Agrishow, maior feira de tecnologia agrícola da América Latina. A demonstração destacou uma plantadeira de grãos com operação quase autônoma, equipada com cabine climatizada, isolamento acústico e sistema de inteligência artificial que garante distribuição precisa de sementes. O produtor de soja, Tiago, testou pessoalmente a máquina, que também inclui controle por joystick e estação meteorológica integrada para otimizar a aplicação de defensivos. A tecnologia apresentada promete aumentar a eficiência no campo, reduzindo falhas no plantio e melhorando as condições de trabalho dos operadores.