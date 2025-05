Rota do vinho abre oportunidades para novos negócios A região de Ribeirão Preto (SP) agora integra a rota do vinho, impulsionada por iniciativas da Apta e outras secretarias Agro Record Interior SP|Do R7 27/05/2025 - 16h24 (Atualizado em 27/05/2025 - 16h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O consumo de vinho no Brasil dobrou desde 2010, com São Paulo se destacando na produção e consumo. A região de Ribeirão Preto agora integra a rota do vinho, impulsionada por iniciativas da Apta e outras secretarias. O enoturismo e novos produtores estão transformando o cenário vitivinícola paulista.