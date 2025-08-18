São Paulo aposta em biometano e caroço de açaí para impulsionar energia limpa
Tecnologia e inovação impulsionam a transição energética no estado
O futuro da energia limpa no Brasil está se tornando realidade com a expansão do biometano e o uso inovador do caroço de açaí como fonte alternativa. No estado de São Paulo, o aplicativo Conecta Biometano SP facilita a conexão entre produtores e distribuidores, promovendo o crescimento da cadeia produtiva e incentivando soluções sustentáveis para a matriz energética paulista.