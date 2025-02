São Paulo registra 7% de aumento nas exportações do agronegócio Estado chegou a exportar R$184 bilhões no setor, em 2024 Agro Record Interior SP|Do R7 10/02/2025 - 13h57 (Atualizado em 10/02/2025 - 13h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Agronegócio brasileiro comemora o bom momento com as exportações. Em 2024, o setor registrou o segundo maior volume exportado e parte dessa ampliação dos negócios está relacionada à abertura de novos mercados compradores dos produtos agrícolas.

São Paulo se destaca entre todos os estados brasileiros nas exportações do Agro. O setor paulista exportou R$184 bilhões no ano passado, um aumento de quase 7% na comparação com o ano anterior.