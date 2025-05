Somente 1% da população de Ribeirão Preto (SP) vive na área rural Segundo pesquisa da Fundação Seade a urbanização em Ribeirão Preto supera a média estadual, com 99,6% dos habitantes vivendo em áreas urbanas Agro Record Interior SP|Do R7 19/05/2025 - 17h05 (Atualizado em 19/05/2025 - 17h05 ) twitter

A zona rural de Ribeirão Preto (SP) abriga apenas 0,4% da população, em contraste com a urbanização crescente na cidade. Moradores como Devanir e Nessy, que vivem em uma fazenda desde 1997, relatam que preferem a vida no campo pela tranquilidade, segurança e conexão com a natureza. De acordo com uma pesquisa da Fundação Seade, a urbanização em Ribeirão Preto supera a média estadual, com 99,6% dos habitantes vivendo em áreas urbanas. Apesar disso, a migração para áreas rurais, especialmente em condomínios, é um fenômeno crescente.