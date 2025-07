Tarifa dos EUA ameaça exportação brasileira de suco de laranja Medida de Trump pode impactar inflação e expõe dependência dos EUA do produto nacional Agro Record Interior SP|Do R7 28/07/2025 - 16h28 (Atualizado em 28/07/2025 - 16h28 ) twitter

As tarifas de 50% que os Estados Unidos podem impor ao Brasil afetarão diretamente o café da manhã americano, já que 80% do suco de laranja consumido no país é brasileiro. O Brasil, líder mundial na exportação do produto, enfrenta desafios com a medida proposta por Donald Trump, que busca proteger produtores da Flórida. A produção local caiu devido a doenças e tempestades, tornando o suco brasileiro essencial. A inflação americana já reflete essas tensões tarifárias.