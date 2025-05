Tecnologia e futuro no campo: Jacto apresenta inovações durante a Agrishow Entrevista destaca avanços em máquinas autônomas, precisão nas operações e o papel estratégico do operador agrícola Agro Record Interior SP|Do R7 05/05/2025 - 17h43 (Atualizado em 05/05/2025 - 17h43 ) twitter

Wanderson Tosta, diretor de marketing da Jacto, foi entrevistado durante a Agrishow e apresentou as mais recentes inovações tecnológicas na agricultura. Ele explicou como as máquinas modernas, equipadas com piloto automático e telemetria, estão transformando a operação agrícola. Wanderson destacou a importância do operador em garantir a eficiência e a sustentabilidade das atividades no campo, além de apresentar a nova plantadeira de amendoim da Jacto. A entrevista também abordou o futuro das máquinas autônomas, que utilizam sensores e GPS para operar sem a necessidade de um condutor, aumentando a produtividade e reduzindo custos.