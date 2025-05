Tecnologia e sustentabilidade marcam presença na Agrishow 2025 Feira reuniu soluções de ponta para grandes produtores com foco em rentabilidade e inovação ambiental Agro Record Interior SP|Do R7 05/05/2025 - 17h51 (Atualizado em 05/05/2025 - 17h51 ) twitter

A edição de 2025 da Agrishow destacou-se pelo recorde de lançamentos de máquinas e produtos, com foco em tecnologias que aumentam a eficiência e a sustentabilidade na agricultura.

Entre as inovações, a TRex, uma máquina que aplica produtos biológicos com maior velocidade e precisão, e um equipamento para bioinsumos em grãos que permite controle individual bico a bico. A empresa brasileira, com quase 60 anos de mercado, lidera na aplicação de soluções biológicas que reduzem o uso de defensivos agrícolas, promovendo produtividade e rentabilidade.