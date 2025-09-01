Tela inovadora com tecnologia israelense melhora produção de hortaliças em São Paulo
Produto fabricado no Brasil filtra luz solar e protege plantações contra intempéries
Uma tela desenvolvida com tecnologia israelense e fabricada no Brasil está revolucionando a produção de hortaliças no noroeste de São Paulo (SP). A inovação filtra a luz solar, otimiza a fotossíntese e protege contra chuva e granizo, elevando qualidade e produtividade. Agricultores destacam redução de perdas e maior rentabilidade, especialmente em cultivos hidropônicos.