Uso de drones na agricultura reduz custos e aumenta produtividade Curso gratuito ensina desde a preparação de defensivos agrícolas até a operação técnica do drone Agro Record Interior SP|Do R7 10/03/2025 - 12h45 (Atualizado em 10/03/2025 - 12h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Bebedouro, alunos de uma escola técnica aprendem a utilizar drones nas lavouras, visando reduzir custos e aumentar a produtividade. Lucas, produtor de café e grãos em Minas Gerais, relata um aumento de 10% na produção de soja e milho com o uso de drones.

O curso, oferecido em parceria com a Fundação CoperCitrus e Credicitrus, ensina desde a preparação de defensivos agrícolas até a operação técnica do drone. Com um investimento inicial de R$ 250 mil, o drone oferece vantagens sobre métodos tradicionais, como a capacidade de operar em condições climáticas adversas.

O curso gratuito, único no Brasil, já formou 750 alunos desde 2023, prometendo facilitar a vida dos produtores e aumentar a lucratividade.