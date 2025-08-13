Acidente entre van e ônibus do transporte público deixa uma pessoa ferida na avenida Adelmo Perdizza O motorista do ônibus relatou que a colisão ocorreu em uma rotatória complicada, onde a visibilidade é limitada Balanço Geral Interior SP|Do R7 13/08/2025 - 15h30 (Atualizado em 13/08/2025 - 15h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Ribeirão Preto (SP), um acidente entre uma van e um ônibus de transporte público deixou uma pessoa ferida na avenida Adelmo Perdizza. O motorista do ônibus relatou que a colisão ocorreu em uma rotatória complicada, onde a visibilidade é limitada. A RP Mobi informou que o local possui sinalização, mas há relatos de problemas frequentes. A fiscalização será intensificada para melhorar a segurança.