Acidente entre van e ônibus do transporte público deixa uma pessoa ferida na avenida Adelmo Perdizza

Em Ribeirão Preto (SP), um acidente entre uma van e um ônibus de transporte público deixou uma pessoa ferida na avenida Adelmo Perdizza. O motorista do ônibus relatou que a colisão ocorreu em uma rotatória complicada, onde a visibilidade é limitada. A RP Mobi informou que o local possui sinalização, mas há relatos de problemas frequentes. A fiscalização será intensificada para melhorar a segurança.