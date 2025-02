Acidente grave entre carreta e ônibus deixa feridos na Rodovia Anhanguera Um dos passageiros do ônibus ficou gravemente ferido. Colisão aconteceu no KM 402 da via, na região de Guará (SP) Balanço Geral Interior SP|Do R7 28/01/2025 - 10h46 (Atualizado em 28/01/2025 - 10h46 ) twitter

Um acidente grave entre uma carreta e um ônibus, no KM 402 da Rodovia Anhanguera, deixou diversos feridos. O ônibus, que saiu de São Paulo com destino a Minas Gerais, colidiu com a traseira da carreta que carregava 27 toneladas de blocos. O impacto foi tão forte que os pneus do caminhão estouraram e a carga ficou espalhada pela pista. A dianteira do ônibus ficou completamente destruída.

Dos 29 passageiros do ônibus, 10 ficaram feridos, um deles em estado grave, e o restante saiu ileso. O motorista também sofreu apenas ferimentos leves. O trecho da rodovia, que fica na região de Guará (SP), ficou congestionado.