Acidente na Rodovia Anhanguera deixa 12 pessoas feridas após colisão entre ônibus e caminhão pipa Acidente ocorreu após ônibus perder o controle Balanço Geral Interior SP|Do R7 27/02/2025 - 15h52 (Atualizado em 27/02/2025 - 15h52 )

Um acidente na Rodovia Anhanguera, entre Orlândia (SP) e São Joaquim da Barra (SP), envolveu um ônibus e um caminhão pipa, deixando 12 pessoas feridas. O motorista do ônibus perdeu o controle e colidiu com o caminhão, resultando em danos significativos à frente do veículo.

As vítimas, trabalhadores de uma usina, foram socorridas com escoriações leves e algumas fraturas faciais. Sete foram levadas para o hospital de Orlândia e cinco para o de São Joaquim da Barra.

A polícia rodoviária registrou o ocorrido e aguarda a perícia para esclarecer as causas do acidente. A empresa responsável pelo ônibus não se pronunciou. Apesar do susto, não houve ferimentos graves nem vítimas fatais.