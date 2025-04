Adolescente é agredido com chave de roda durante briga escolar em Franca (SP) Pais e irmão do agressor também participaram da violência contra o adolescente Balanço Geral Interior SP|Do R7 03/04/2025 - 13h05 (Atualizado em 03/04/2025 - 13h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um adolescente de 17 anos foi ferido após ser agredido com uma chave de roda na saída de uma escola estadual em Franca (SP).

O incidente, que começou com um desentendimento entre alunos, escalou com a participação dos pais e irmão do agressor.

A vítima sofreu cortes na cabeça e está recebendo apoio psicológico.

A polícia investiga o caso, e a escola tomou medidas disciplinares contra o agressor.