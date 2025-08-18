Advogado criminalista tem carro atacado por 40 tiros em Ribeirão Preto (SP)
O crime, cometido por bandidos encapuzados e registrado como tentativa de homicídio, está sendo investigado pela Polícia Civil
Um advogado criminalista foi alvo de uma tentativa de execução em Ribeirão Preto (SP), com 40 tiros disparados contra seu carro. O crime, registrado como tentativa de homicídio, está sendo investigado pela Polícia Civil. A principal suspeita é de que o ataque esteja relacionado a um caso de duplo homicídio em Jardinópolis (SP), envolvendo uma disputa familiar por herança.