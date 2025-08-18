Logo R7.com
Advogado criminalista tem carro atacado por 40 tiros em Ribeirão Preto (SP)

O crime, cometido por bandidos encapuzados e registrado como tentativa de homicídio, está sendo investigado pela Polícia Civil

Balanço Geral Interior SP|Do R7

Um advogado criminalista foi alvo de uma tentativa de execução em Ribeirão Preto (SP), com 40 tiros disparados contra seu carro. O crime, registrado como tentativa de homicídio, está sendo investigado pela Polícia Civil. A principal suspeita é de que o ataque esteja relacionado a um caso de duplo homicídio em Jardinópolis (SP), envolvendo uma disputa familiar por herança.

