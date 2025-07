Aeronave da Força Aérea Brasileira cai na região De acordo com informações, o piloto ejetou com sucesso e está bem Balanço Geral Interior SP|Do R7 30/07/2025 - 17h21 (Atualizado em 30/07/2025 - 17h21 ) twitter

Um avião da Esquadrilha da Fumaça caiu durante um treinamento de rotina entre Santa Rita do Passa Quatro e Porto Ferreira, no interior de São Paulo. O piloto ejetou com sucesso e está bem. A Força Aérea Brasileira investiga as causas do acidente. O local do treinamento foi escolhido para minimizar riscos à população. O Corpo de Bombeiros confirmou o incidente, ocorrido por volta das 10h da manhã.