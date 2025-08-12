Agosto Lilás: novos mecanismos de combate à violência contra a mulher foram criados nos últimos anos A reportagem aborda casos de violência doméstica e a importância de denunciar, utilizando aplicativos e telefones de emergência Balanço Geral Interior SP|Do R7 12/08/2025 - 12h40 (Atualizado em 12/08/2025 - 12h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O mês de agosto é dedicado ao combate à violência contra a mulher, destacando a Lei Maria da Penha, que completa 19 anos. A reportagem aborda casos de violência doméstica e a importância de denunciar, utilizando aplicativos e telefones de emergência. Ações de apoio, como o programa ‘Mãos Estendidas’, oferecem acolhimento e assistência para ajudar as vítimas a romperem com o ciclo de violência.