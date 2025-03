Alimentação natural ajuda no tratamento da obesidade de pets Especialistas compartilham suas experiências e dicas sobre essa abordagem Balanço Geral Interior SP|Do R7 10/03/2025 - 13h35 (Atualizado em 10/03/2025 - 13h35 ) twitter

Descubra como a alimentação natural pode ser uma alternativa eficaz no tratamento da obesidade em animais de estimação. Com 40% dos cães brasileiros acima do peso, a dieta natural, sem conservantes e com ingredientes frescos, oferece benefícios significativos para a saúde dos pets.

A veterinária Letícia e a engenheira de alimentos Nicole compartilham suas experiências e dicas sobre como essa abordagem pode melhorar a qualidade de vida dos animais, prevenindo doenças graves como diabetes e problemas cardíacos.