Alunos promovem pancadaria na porta de escola de Franca (SP) O incidente, iniciado por uma discussão dentro da escola, resultou em agressões físicas Balanço Geral Interior SP|Do R7 28/08/2025 - 15h18 (Atualizado em 28/08/2025 - 15h18 )

Em Franca (SP), uma briga entre alunos na porta de uma escola estadual no Jardim Tropical foi registrada por celulares, levantando preocupações sobre a segurança escolar. O incidente, iniciado por uma discussão dentro da escola, resultou em agressões físicas. Testemunhas criticam a falta de intervenção e a crescente violência nas escolas, destacando a necessidade de mais segurança e diálogo.