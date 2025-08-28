Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Alunos promovem pancadaria na porta de escola de Franca (SP)

O incidente, iniciado por uma discussão dentro da escola, resultou em agressões físicas

Balanço Geral Interior SP|Do R7

Em Franca (SP), uma briga entre alunos na porta de uma escola estadual no Jardim Tropical foi registrada por celulares, levantando preocupações sobre a segurança escolar. O incidente, iniciado por uma discussão dentro da escola, resultou em agressões físicas. Testemunhas criticam a falta de intervenção e a crescente violência nas escolas, destacando a necessidade de mais segurança e diálogo.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.