Alunos promovem pancadaria na porta de escola de Franca (SP)
O incidente, iniciado por uma discussão dentro da escola, resultou em agressões físicas
Em Franca (SP), uma briga entre alunos na porta de uma escola estadual no Jardim Tropical foi registrada por celulares, levantando preocupações sobre a segurança escolar. O incidente, iniciado por uma discussão dentro da escola, resultou em agressões físicas. Testemunhas criticam a falta de intervenção e a crescente violência nas escolas, destacando a necessidade de mais segurança e diálogo.