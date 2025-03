Animais do Bosque Municipal de Ribeirão Preto (SP) caem na folia no ‘Carnaval dos Bichos’ A atividade temática visa estimular os bichinhos durante o feriado Balanço Geral Interior SP|Do R7 06/03/2025 - 18h27 (Atualizado em 06/03/2025 - 18h27 ) twitter

No Bosque de Ribeirão Preto (SP), os animais também entraram no clima do carnaval com uma programação especial chamada ‘Carnaval dos Bichos’. A iniciativa, organizada pelo zoológico municipal, promoveu enriquecimento ambiental temático para os bichos. O enriquecimento ambiental é uma prática essencial para estimular os animais e oferecer experiências diferentes.

A entrada no bosque é gratuita, exceto às quartas-feiras, quando o local fecha para manutenção.