Ao vivo: pai de Larissa fala com exclusividade ao Balanço Geral A exumação da cachorrinha Babi, enterrada no quintal da casa de Seu Sebastião foi realizada com a presença da polícia e advogados Balanço Geral Interior SP|Do R7 10/07/2025 - 13h15 (Atualizado em 10/07/2025 - 13h15 )

A exumação da cachorrinha Babi, enterrada no quintal da casa de Seu Sebastião Rodrigues, pai de Larissa, foi realizada com a presença da polícia e advogados e pode esclarecer um possível envenenamento ligado à morte de Nathália Garnica. A mãe, Elizabete Arrabaça, é suspeita de envenenar a filha e a cachorra. O pai de Larissa, outra vítima, expressa tristeza e decepção com os envolvidos, destacando a ligação emocional com a filha e a busca por justiça.