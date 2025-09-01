Após 8 dias internado, morre o jovem de 21 anos baleado em praça de Franca (SP)
O autor, que teve um breve relacionamento com a irmã de Hugo, se apresentou à polícia, mas foi liberado
Hugo Henrique Barbosa, de 21 anos, morreu após ser baleado em Franca (SP). O crime ocorreu no Jardim Aeroporto III, onde o suspeito atirou duas vezes contra a vítima. O autor, que teve um breve relacionamento com a irmã de Hugo, se apresentou à polícia, mas foi liberado. A polícia investiga a motivação do crime, que pode ter sido fútil. O caso está sendo tratado como homicídio doloso consumado.